Eurogrupo chega finalmente a acordo sobre orçamento para a zona euro

Os ministros das Finanças chegaram finalmente a acordo sobre a distribuição do dinheiro da futura capacidade orçamental da zona euro.

Todos os países vão conseguir ir buscar pelo menos 70% do dinheiro que lá colocaram. No caso de Portugal, deverá receber bem mais de 100%. O novo instrumento orçamental servirá para apoiar reformas e investimentos. Os governos terão de submeter projetos e contribuir com 25% de dinheiro nacional.

Quanto ao financiamento europeu, sairá do próximo quadro financeiro. Fala-se em 17 mil milhões de euros, mas o valor terá ainda de ser decidido pelos líderes europeus.