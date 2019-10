Mark Blinch

Os dados do Infarmed, avançados pelo Jornal de Negócios, revelam que no ano passado os encargos com os medicamentos comprados nas farmácias e comparticipados pelo Estado ultrapassaram os 1200 milhões de euros.

É o valor mais alto desde 2011.

A despesa do Estado também tem vindo a aumentar e regista o valor mais alto desde 2010.