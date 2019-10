Mark Blinch

Segundo o Jornal de Negócios de hoje, os gastos do Estado com medicamentos nos hospitais atingiram, no ano passado, o valor mais alto de sempre.

Já quanto aos remédios vendidos nas farmácias, os utentes gastaram cerca de 711 milhões, enquanto que o estado comparticipou com 1.255 milhões...

O número mais elevado dos últimos sete anos.

Os dados são do Infarmed e foram revelados no Relatório Anual do Acesso do Ministério da Saúde.