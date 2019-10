A produção industrial em Portugal caiu em agosto mais do dobro do que na Europa. A nível nacional, a queda foi de 4,6% e na União Europeia de 2%, em relação ao mesmo período do ano passado.

A contribuir para esta queda esteve sobretudo a redução de 3% na produção de energia.

Os dados do Eurostat mostram que também a produção de bens de capital, usado para produzir outros bens, contribuíram de forma significativa para esta queda.

A única subida registou-se nos bens de consumo duradouros, como automóveis e eletrodomésticos.