Decorre hoje, em Lisboa, um evento dedicado ao "Impact Investment", ou investimento de impacto. No fundo, trata-se do investimento que as grandes empresas devem fazer em ações com impacto social/sustentabilidade, com o objetivo de obter simultaneamente um retorno financeiro e um retorno de valor para a sociedade. Luís Pais Antunes, da organização do evento, esteve na Edição da Manhã.