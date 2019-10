A França é o primeiro país da União Europeia a aplicar, desde quinta-feira, a diretiva europeia sobre o "direito vizinho", um direito autoral reservado para a imprensa, depois de um conflito entre a imprensa e o Google, desde a sua publicação adotada pelo Parlamento Europeu no final de março.

De acordo com o site do Parlamento Europeu, as plataformas de internet "têm poucos incentivos para estabelecer acordos com autores e artistas porque não são consideradas responsáveis pelos conteúdos carregados pelos utilizadores. Ao prever a responsabilidade das plataformas, a diretiva aumentará a pressão" para que estas façam "acordos de concessão de licenças com os titulares de direitos, que deverão receber uma remuneração adequada pela utilização das suas obras ou outro material protegido".

Os jornalistas devem "receber uma parte adequada das receitas geradas pela utilização das suas publicações".

De acordo com o Le monde, uma publicação lançada em vários meios de comunicação europeus, incluindo 800 jornalistas e personalidades do mundo dos media e da cultura, informa que o grupo norte-americano ignora a diretiva europeia, condicionando a promoção do conteúdo divulgado pelos media, uma vez que a google reutiliza partes dos artigos e vídeos dos media de forma gratuita.

Copyright e digital são as palavras para entender esta nova diretiva



Se o copyright é um direito de propriedade intelectual de uma obra da mente, os direitos relacionados à copyright são concedidos a pessoas físicas ou jurídicas que participem na criação dessas obras.

As empresas de imprensa estão preocupadas porque acompanham os jornalistas na publicação dos artigos de imprensa, sem serem diretamente os autores.

Aqueles que usufruem de um "direito vizinho" podem ter direitos económicos quando o trabalho é usado. Esse tipo de direito já existe na música para intérpretes e produtores, por exemplo.

O que é o "direito vizinho"?

Estabelecido pelo artigo 15 da Diretiva Europeia de Direitos Autorais, adotada pelo Parlamento Europeu após uma intensa batalha de lobby, o direito vizinho foi projetado para ajudar os editores de jornais e revistas que, assim como as agências de notícias, são pagos pelas grandes empresas que reutilizam os seus conteúdos (o texto de um artigo, por exemplo) na Internet.

Se o seu princípio estiver consagrado na lei, as modalidades de uso dos artigos e os seus preços deverão ser negociados entre editores de imprensa e plataformas. A França é o primeiro país da União Europeia a implementar essa reforma, a partir de quinta-feira, e, portanto, o primeiro a enfrentar os dispositivos criados pelos principais grupos digitais, incluindo o Google.

Quais são as novas regras aplicadas pelo Google?

Para cumprir essa reforma, o Google apresentou no mês passado as novas regras que serão aplicadas em França aos editores de imprensa europeus, a partir de quinta-feira, e começou a implantá-las nos últimos dias.

Especificamente, a gigante digital não exibirá mais fragmentos de artigos (incluindo o título e o início do texto do artigo) ou fotos e pré-visualizações de vídeos nos seus resultados de pesquisa, a não ser que seja uma pesquisa efetuada no serviço da Google Notícias - a menos que os editores o permitam de graça.

Se os editores recusarem o uso gratuito dessas extrações, o Google vai continuar a referenciar as suas informações, mas de uma forma muito mais austera do que atualmente (um título simples e um link).

O medo dos media é que muitos dos seus leitores regulares não cliquem nestes links por conterem o mínimo de detalhes sobre os seus conteúdos, com consequências significativas nas receitas dos jornais e dos sites de notícias.

O diretor de informações do Google, Richard Gingras, disse que o grupo se recusava a pagar aos editores pelas suas produções. Em vez disso, ele destaca o enorme tráfego que o Google traz aos sites da imprensa, bem como as suas muitas ferramentas gratuitas disponíveis para jornalistas e o seu fundo de apoio à inovação nos media.

Os editores da imprensa culpam o Google?

Os editores de jornais veem a posição do Google como uma maneira de contornar o espírito da lei. Porque se a imprensa se recusar a aceitar o uso gratuito dos seus conteúdos, certamente verá o tráfego dos seus sites a diminuir, devido ao papel importante que a Google tem nos cibernautas.

Diante o risco de uma perda significativa de audiência, muitos meios de comunicação já aceitaram o uso gratuito de partes dos seus conteúdos pela Google.

Qual é a posição do Governo francês?

Os mecanismos de pesquisa como o Yahoo e o Bing, bem como a Apple News e as redes sociais Twitter e Facebook, podem ter que se posicionar sobre o assunto.

"Não deixaremos para lá e estamos a pedir muito claramente às autoridades nacionais e europeias da concorrência que examinem e iniciem todos os procedimentos possíveis e o mais rápido possível", disse o presidente Emmanuel Macron, depois de abordar a questão com a chanceler alemã durante o Conselho franco-alemão, realizado em Toulouse, em meados de outubro.

O presidente francês também propôs desenvolver "novas regras para regular as grandes plataformas", com "mecanismos de sanção mais rápidos".