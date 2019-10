Portugal é o 3.º país da UE que mais riqueza gera com o financiamento do plano Juncker

Portugal é o terceiro país da União Europeia que mais riqueza gera com o financiamento do plano Juncker.

Em cinco anos, Portugal recebeu mais de 2,7 mil milhões de euros do Plano de Investimento para a Europa. Somando a participação das empresas privadas a esta verba, a economia portuguesa deverá, calcula Bruxelas, gerar investimentos no valor de 9,8 mil milhões de euros, ou seja, mais do triplo do montante recebido em fundos europeus.

Contabilizando o investimento total gerado pelo plano Juncker em relação ao PIB, Portugal tem o terceiro rácio mais "produtivo", refere a União Europeia.

Portugal é o oitavo maior beneficiário, numa lista em que as três primeiras posições são ocupadas pela França, Itália e Espanha.