Economia da zona euro cresce 1,1% no 3.º trimestre

A economia da zona euro cresceu 1,1% no terceiro trimestre do ano face ao período homólogo e a da União Europeia (UE) avançou 1,4%, segundo uma estimativa rápida hoje divulgada pelo Eurostat.



Na comparação com o período entre abril e junho, o gabinete estatístico europeu prevê crescimentos de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro e de 0,3% do PIB da UE.



No segundo trimestre, o PIB da zona euro cresceu 1,2% em termos homólogos e 0,2% na variação em cadeia.



O PIB da UE avançou, entre abril e junho, 1,4% face ao mesmo período de 2018 e 0,2% na comparação com o primeiro trimestre do ano.

Lusa