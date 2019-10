Estados Unidos alargam isenção de sanções para empresas estrangeiras no Irão

O Governo norte-americano de Donald Trump está estender as isenções de sanções que permitem que empresas estrangeiras trabalhem com o programa nuclear civil do Irão, sem penalizações por parte dos Estados Unidos.

As isenções deviam expirar na terça-feira, mas foram prorrogadas pelo secretário de Estado Mike Pompeo por mais 90 dias, segundo avança hoje a Associated Press (AP).

No ano passado, o Presidente Donald Trump retirou-se do acordo nuclear e aumentou as sanções contra o Irão, mas as isenções permitem que empresas europeias, russas e chinesas continuem a trabalhar nas instalações nucleares iranianas.



Lusa