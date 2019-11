Web Summit esgotada a três dias do início

Os bilhetes para a Web Summit estão esgotados, informou esta sexta-feira a organização, que prevê a presença de mais de 70 mil participantes na edição deste ano da cimeira tecnológica que decorre em Lisboa na próxima semana.

Numa nota divulgada hoje, a organização anuncia que "o evento está oficialmente esgotado, com 70.469 participantes, 2.150 'startup' e 239 parceiros confirmados para estar presentes" no evento que começa na segunda-feira e se estende até quinta-feira.

De acordo com o comunicado enviado à comunicação social, o número de participantes "superou as projeções para a edição deste ano".

Também "o número de 'startup' e de parceiros excedeu as expectativas para este ano" em "cerca de 20%", uma vez que serão mais de duas mil as empresas que se darão a conhecer ao longo dos três dias da Web Summit, e a estimativa original era de 1.800 'startup', acrescenta a organização da cimeira que decorre em Lisboa, na Altice Arena e na Fil.

Em termos de parceiros, os números também são cerca de 20% superiores ao esperado, indica a organização da cimeira tecnológica.A Web Summit dá conta igualmente de que "2019 foi o ano em que o espaço para as 'startup' esgotou mais rapidamente, no dia 14 de outubro, duas semanas mais cedo do que no ano passado, e três semanas antes da data do evento".

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.

Lusa