Banco central chinês anuncia corte nas taxas de juros

O Banco do Povo Chinês (banco central) anunciou hoje um corte nas taxas de juro de 3,30% para 3,25%, a primeira redução na principal ferramenta de empréstimos bancários no país desde 2016.

Numa breve declaração publicada no seu portal oficial, a instituição limitou-se a mencionar a queda nas taxas dos serviços de empréstimos a médio prazo, que abrange uma injeção de 400.000 milhões de yuans (51.194 milhões de euros) no sistema financeiro, com vencimento de um ano.

Num relatório, a consultora Capital Economics destacou que o banco central chinês está a revelar-se "mais proativo" em "adotar medidas diretas para reduzir os custos de financiamento".

Segundo o analista Julian Evans-Pritchard, a medida visa reduzir os custos dos empréstimos bancários e deve refletir-se na leitura da nova taxa de referência para empréstimos (LPR), cuja próxima atualização está agendada para dia 20 deste mês.

"Este último corte para empréstimos a curto prazo reduzirá os custos de financiamento para os bancos e, como resultado, os bancos estarão mais dispostos a reduzir as taxas cobradas em empréstimos", apontou.

No entanto, o especialista alerta que os cortes não serão suficientes para reverter a desaceleração do aumento do crédito, afetado pelo abrandamento da economia chinesa, que também é consequência de fatores externos, como a guerra comercial que o país enfrenta contra os Estados Unidos.Evans-Pritchard prevê que o banco central volte a reduzir as taxas em meados de 2020.

Lusa