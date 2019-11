Bolsonaro autoriza privatização da Eletrobras em cerimónia alusiva aos 300 dias de Governo

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, assinou na terça-feira o projeto de lei que autoriza a privatização da Eletrobras, maior companhia do setor elétrico da América Latina, como um dos marcos dos seus 300 dias de Governo.

O projeto, assinado numa cerimónia no Palácio do Planalto, em Brasília, e que terá de ser aprovado pelo Congresso, prevê arrecadar de 16,2 mil milhões de reais (3,67 mil milhões de euros).

"O que o Governo quer é viabilizar essa importante empresa de energia. O Governo não está a vender a empresa. Ela será desestatizada", declarou à imprensa local o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que entregou o projeto ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

"O facto é que hoje ela [Eletrobras] perdeu a sua capacidade de investimento. Desde 2014, a Eletrobras não participa em nenhum leilão de energia porque não tem recursos e está a perder a sua participação no mercado. O que nós queremos é uma empresa competitiva e que possa cumprir o importante papel para a segurança energética do país", acrescentou o governante.

Em 2018, o então Presidente do Brasil Michel Temer tentou privatizar a empresa, mas não conseguiu, devido a resistências políticas. A proposta prevê que o Estado fique com menos de 50% das ações da empresa e que nenhum acionista tenha mais de 10% de votos.

O ministro Bento Albuquerque também confirmou que o Governo não terá a chamada 'golden share', que dá direito a veto em decisões estratégicas.

A privatização da Eletrobras acontecerá por emissão de ações e, segundo o Ministério de Minas e Energia, deverá ocorrer no segundo semestre de 2020.

Além do projeto referente à companhia elétrica, o chefe de Estado também assinou, no Palácio do Planalto, uma medida provisória que estabelece o fim do monopólio da Casa da Moeda para fabricação de papel-moeda, moedas, cadernetas de passaportes e impressão de selos postais e selos fiscais federais.

Foi ainda firmado um decreto que revoga 257 outros decretos, que "apenas dificultam e burocratizam a vida das pessoas" e um decreto que revoga 334 órgãos considerados "extintos, inativos ou inoperantes", assim como um decreto que consolida, num único diploma normativo, 77 convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho.

No seu discurso ao longo da cerimónia, Bolsonaro comentou a atualidade do país e afirmou que a comunidade internacional não desconfia do país sul-americano.

"É duro ser recebido noutros países com o manto da desconfiança e isso acabou. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita disse que não voltaríamos de mãos a abanar para o Brasil. No dia seguinte, o ministro [da Casa Civil] , Onyx [Lorenzoni] , anunciou o investimento no Brasil 10 mil milhões de dólares (nove mil milhões de euros)", disse Bolsonaro.

O Presidente brasileiro mencionou, igualmente, o assassinato da vereadora e ativista de direitos humanos Marielle Franco, morta a tiro há 20 meses.

"Lamento pela família, pelo ocorrido. É uma marca que fica no Brasil e essa marca não é boa. Espero, Sergio Moro [ministro da Justiça] , que seja desvendado esse crime, bem como espero que seja desvendado quem tentou matar Jair Bolsonaro", declarou o mandatário, referindo-se à tentativa de homicídio de que o próprio foi alvo, em setembro passado, durante a campanha eleitoral.

O nome de Jair Bolsonaro surge na investigação à morte da ativista depois de uma testemunha ter afirmado que os alegados autores do crime estiveram momentos antes do assassínio no condomínio do Rio de Janeiro onde Bolsonaro tem a sua residência particular.

O assunto provocou uma enorme polémica, mas em menos de 24 horas ficou resolvido depois de o Ministério Público ter afirmado que a testemunha tinha mentido ao citar o nome do Presidente.

Lusa