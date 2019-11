Terminou a maior feira de turismo do Mundo, que decorreu em Londres. Portugal esteve presente num evento onde a competição é de peso.

Mais de cinco mil destinos de férias foram apresentados no evento que terminou na quarta-feira.

Portugal marcou presença com dezenas de empresas turísticas de várias regiões do país e quer destacar-se no turismo sustentável com a aposta em destinos turísticos fora dos centros urbanos.