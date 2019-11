Costa afirma que política de rendimentos é uma das prioridades do PS

António Costa defendeu esta sexta-feira que a primeira prioridade do novo Governo é uma melhoria da política geral de rendimentos.

Num encontro com militantes do PS, em Lisboa, o primeiro-ministro voltou a dizer que não basta aumentar o salário mínimo e que é preciso um compromisso em concertação social para que as empresas subam os salários médios.