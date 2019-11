CTT e sindicatos chegam a acordo sobre aumentos salariais este ano

Os CTT e os sindicatos chegaram a acordo sobre os aumentos salariais para este ano, disse hoje à Lusa fonte oficial dos correios, adiantando que todos os trabalhadores vão ter um aumento mínimo de 10 euros.

Depois de em agosto os CTT terem aplicado aumentos salariais relativos a 2019, os sindicatos que não chegaram a acordo apresentaram em outubro uma nova proposta.

A proposa prevê um aumento de 1,2% para os salários até 1.296,54 euros, de 1,0% para as remunerações entre 1.296,55 euros e 1.926,65 euros, e de 0,8% para o intervalo entre 1.926,66 euros até 2.821,10 euros, com a garantia de um aumento mínimo de 10 euros."A esta proposta da empresa, todos os sindicatos deram o seu acordo", acrescentou fonte oficial dos CTT.

"Uma vez que os vencimentos já tinham sido atualizados a 01 de janeiro, nos anteriores moldes e no passado mês de agosto", os CTT propuseram "que as necessárias regularizações se concretizassem no processamento de dezembro e que no processamento de novembro deixassem de ser efetuadas as regularizações que vinham a ser efetuadas, no caso de alguns colaboradores", disse.