Englobamento das rendas de casa no IRS pode significar perdas para as famílias

O englobamento das rendas de casa no IRS pode representar uma perda para muito mais famílias do que o que se pensava inicialmente. Pelo menos é o que dizem as contas de duas consultoras.

O Governo ainda não decidiu se o englobamento vai mesmo ser obrigatório. Certo é que para o Orçamento do Estado de 2020 ser aprovado terá de ter o apoio de outros partidos e esta é uma ideia que agrada à esquerda.