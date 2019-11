INE confirma inflação homóloga nula em outubro

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma taxa de variação nula em outubro face ao mesmo mês de 2018, após ter recuado 0,1% setembro, confirmou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 31 de outubro", refere o INE.

Face a setembro, o instituto destaca "os aumentos da taxa de variação homóloga das classes do 'lazer, recreação e cultura' e dos 'restaurantes e hotéis', com -0,1% e 0,6%, respetivamente (-1,4% e -0,6% no mês anterior).

Em sentido oposto, assinala as reduções das taxas de variação homóloga das classes da 'educação', em consequência da redução do valor máximo das propinas das licenciaturas no ensino superior público, e dos 'transportes', com uma variação de -0,4% e -0,5%, respetivamente (1,4% e 0,3% em setembro).

A inflação subjacente (que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos) registou em outubro uma variação homóloga de 0,3%, mais 0,1 pontos percentuais do que em setembro.

