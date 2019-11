Portugal é "história de sucesso" mas há "muito trabalho" a fazer, diz Trichet

(C/ÁUDIO e C/ VÍDEO)

Lisboa, 15 nov 2019 (Lusa) -- O antigo presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, considerou hoje Portugal como uma das "histórias de sucesso", alertando no entanto que "há ainda muito trabalho a ser feito", nomeadamente ao nível da produtividade.

"Portugal é uma das histórias de sucesso que podemos mencionar certamente", disse o responsável questionado pelos jornalistas à margem da conferência "O euro 20 anos depois: a estreia, o presente e as aspirações para o futuro", organizada pelo Banco de Portugal (BdP).

Jean-Claude Trichet elogiou assim o caminho de recuperação económica de Portugal nos últimos anos, apontando como principal desafio o aumento da produtividade do país.

O país "foi muito afetado pela crise", mas todos os progressos feitos e todo o trabalho são "encorajadores", lembrou o atual presidente do Conselho de Administração do Bruegel Institute, referindo que os últimos dados dão conta de um crescimento da economia portuguesa acima da média da zona euro.

Para Trichet, o principal desafio para Portugal é "sem dúvida, aumentar a produtividade e, portanto, melhorar o potencial para o crescimento", realçando a importância de atingir o pleno emprego e elevar o nível de vida.

O responsável disse que o forte impacto da crise no país se prendeu com o facto de Portugal ter um elevado défice orçamental e um défice de conta corrente.

"O ajuste é sempre difícil, porque tem de se ter a certeza de que se tem o que se está a importar em termos líquidos e foi feito um exercício difícil. Claro que é sempre difícil", disse.



