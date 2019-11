Portugal e Espanha "bem posicionados" para metas de descarbonização em 2020

A agência de notação financeira Moody's afirmou esta terça-feira que Portugal e Espanha estão "bem posicionados" para atingir os objetivos de descarbonização para 2020 devido aos impactos da crise económica, mas os de 2030 serão "mais difíceis de atingir".

"Espanha e Portugal estão no caminho certo para atingir os seus objetivos vinculativos de descarbonização de reduzir as emissões de gases de efeito de estufa no âmbito da Decisão de Partilha de Esforços (DPE) da União Europeia [UE]", afirma a Moody's num relatório divulgado esta terça-feira.