Excedente das balanças corrente e de capital caiu para 689 M€ até setembro

O saldo das balanças corrente e de capital foi de 689 milhões de euros entre janeiro e setembro, menos quase 80% face aos 3.167 milhões de euros dos mesmos nove meses de 2018, segundo o Banco de Portugal.

De acordo com o banco central, "para a redução do saldo contribuíram todas as componentes, à exceção da balança de rendimento primário".

A balança corrente teve um défice de 533 milhões de euros, o que contrasta com o excedente de 1.838 milhões de euros de período homólogo, tendo a balança de bens tido um défice de 12.796 milhões de euros (mais 2.239 milhões de euros do que o défice de período homólogo) e a balança de serviços reduziu o excedente para 13.236 milhões de euros (menos 379 milhões de euros).

Ainda nos primeiros nove meses deste ano, as exportações de bens e serviços cresceram 2,5% (1,7% nos bens e 3,9% nos serviços) e as importações aumentaram 6,7% (5,6% nos bens e 11,7% nos serviços), refere o Banco de Portugal.

Ainda dentro da balança corrente, a balança de rendimento primário diminuiu o défice em 450 milhões de euros relativamente ao período homólogo, para 3.812 milhões de euros, o que o banco central atribui, sobretudo, à "redução dos juros pagos a entidades não residentes".

Quanto à balança de capital, o excedente diminuiu de forma menos significativa para 1.222 milhões de euros (menos 107 milhões de euros), enquanto o excedente da balança financeira reduziu-se em 1.979 milhões de euros para 1.185 milhões de euros.



Lusa