Mais de um terço das empresas não revelou nome do verdadeiro dono ao Estado

Mais de um terço das empresas ainda não revelou ao Estado quem é o verdadeiro dono, segundo o jornal Eco, que cita dados do Ministério da Justiça.

As empresas estavam obrigadas até ao final de outubro a fazer o chamado registo central do beneficiário efetivo que, na prática, significa revelar o nome do proprietário.

Mas de um universo de 620 mil, apenas 208 mil o fizeram apesar do prazo ter sido prorrogado por duas vezes. Estas empresas arriscam-se agora a pagar uma multa que pode ir até 50 mil euros.