Seat de Barcelona suspende produção devido a incêndio em instalações de fornecedor

Cerca de 6.600 trabalhadores do fabricante de automóveis Seat vão ficar em casa até quinta-feira, devido a um incêndio nas instalações de um fornecedor da marca que obrigou à paragem das linhas de montagem em Barcelona, Espanha.

As instalações da empresa Faurecia de Abrera (Barcelona), que produz painéis para a Seat, ficaram danificadas na sequência de um incêndio ocorrido na terça-feira, impedindo o fornecimento das peças à fábrica de montagem Martorell do construtor de automóveis.

Fontes da empresa disseram à agência de notícias espanhola EFE, que a falta de fornecimento obrigou à paragem da atividade de todos os turnos em todas as linhas de produção, o que significa que cerca de 6.600 trabalhadores ligados à produção vão ter de ficar em casa, deixando de fabricar 2.200 carros.

As fontes adiantaram que a Seat está a trabalhar para encontrar uma solução para reativar a atividade, sendo a situação reavaliada na manhã de quinta-feira, no sentido de perceber se existem condições para que a laboração possa ocorrer no período da tarde.

É a segunda vez em pouco mais de um mês que a produção na fábrica de Barcelona da Seat é afetada, depois de ter sido obrigada a encerrar no dia 18 de outubro, na sequência dos protestos pela reivindicação da independência da Catalunha.



Lusa