Dívidas dos hospitais do SNS batem recorde do ano

São sobretudo pagamentos em atraso com mais de 90 dias que colocaram a dívida dos hospitais públicos no valor mais alto do ano.

De acordo com os dados do portal do Serviço Nacional de Saúde, citados pelo jornal Público, os maiores devedores são os três centros hospitalares de Lisboa, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho.

Os pagamentos em atraso sofreram um revés em junho, quando atingiram o valor mais baixo do ano, mas desde então não pararam de subir. De junho para setembro o aumento da dívida dos hospitais do SNS foi de 35%.