Vínculos precários no Estado em debate no Parlamento

A Regularização dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) é hoje debatido no parlamento por iniciativa do Bloco de Esquerda que considera que ainda há questões importantes por resolver na regularização dos precários do Estado.

O Governo diz que até agora foram lançados concursos para integrar de mais de 20 mil trabalhadores, ao abrigo deste programa que arrancou em 2017.

BE acusa Governo de não cumprir regularização de precários

"O PREVPAP é um dos símbolos do combate à precariedade na anterior legislatura, prolonga-se para esta legislatura, não está encerrado e implica decisões políticas do Governo que nós queremos que sejam tomadas e queremos confrontar, naturalmente, o Governo com estes problemas e contribuir para que eles se resolvam e para que ninguém fique para trás neste processo", explicou, à agência Lusa, o deputado do BE José Soeiro.

Segundo José Soeiro, os problemas que ainda há para resolver na regularização dos precários do Estado não são "apenas uns restos técnicos de processos a concluir".

Um dos problemas, concretizou o deputado do BE, são os "vários casos de trabalhadores que já tiverem homologação do seu processo, mas que estão há meses a aguardar a assinatura do ministro das Finanças para que abra o concurso e para que tenham o seu vínculo reconhecido".

Entre estes casos, segundo o BE, estão a RTP, o IPMA, os técnicos especializados da educação, interpretes de língua gestual, terapeutas da fala ou psicólogos.

Precários da RTP Porto denunciam represálias