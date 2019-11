O Governo decidiu não renovar o mandato do inspetor e dos quatro subinspetores que integram a equipa responsável pelo controlo da administração financeira do Estado.

A decisão consta do despacho publicado esta terça-feira no Diário da República, no qual Mário Centeno considera "imprescindível que os dirigentes superiores vejam a legitimidade de atuação reforçada através de um processo de seleção exigente, rigoroso, isento e imparcial".