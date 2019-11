Marcelo diz que se deve ter em conta a inflação no que toca a aumento de salários no setor privado

O Governo quer que os salários aumentem no mínimo 2,7% em 2020 e 3,2% no último ano da legislatura. Os valores foram anunciados esta quarta-feira na Concertação Social e representam a soma da inflação com os ganhos de produtividade previstos para os próximos anos.

O Presidente da República diz que esta discussão em Concertação Social é positiva e que se deve ter em conta a inflação e a produtividade.