Portugal teve uma das maiores quedas da Europa nos gastos com comunicações na última década.

Os portugueses gastaram 3.373 milhões de euros em comunicações em 2018, menos 0,7 pontos percentuais do que em 2008.

Segundo dados do Eurostat, é a sétima maior quebra, correspondendo atualmente a 2,4% dos gastos das famílias.

Portugal ocupa o sétimo lugar no ranking das maiores descidas do peso dos encargos com comunicações nos orçamentos.