Os habitantes de nove concelhos de Bragança podem comprar este mês bilhetes de transporte entre 10 e 20 cêntimos.

A redução dos preços deve-se à utilização do subsídio do Estado que tem de ser gasto até ao final do ano.

Em janeiro, os preços voltam aos valores normais porque o subsídio de 176 mil euros não permite que a redução seja permanente.