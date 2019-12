Trabalhadores podem trabalhar menos horas ou deixar por completo de trabalhar para o Estado

Os critérios de acesso à pré-reforma no Estado vão depender de cada carreira especial e de cada ministério em concreto.

O Governo vai negociar ao longo do próximo ano com os sindicatos para estabelecer as regras que permitam aos funcionários públicos pedir a pré-reforma aos 55 anos.

Os trabalhadores com 55 anos podem pedir a suspensão da prestação de trabalho mantendo entre 25% a 100% da sua remuneração base.

O diploma foi publicado em fevereiro, mas nenhum pedido foi aprovado por falta de regulamentação.