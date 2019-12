Trump garante que acordo comercial com China está "muito próximo"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu esta quinta-feira que os Estados Unidos estão "muito próximos" de assinar "um grande acordo" com a China, mais de um ano depois do início de uma intensa guerra comercial entre as duas potências mundiais.

"Estamos muito próximos de um GRANDE ACORDO com a China", escreveu Trump na rede social Twitter, recorrendo a letras maiúsculas para acentuar o conteúdo da mensagem."Eles querem, e nós também!", acrescentou o chefe de Estado norte-americano.

Pequim assegurou hoje, por seu lado, que os negociadores dos dois países mantêm "uma comunicação próxima", mas sem adiantar mais pormenores. A China e os Estados Unidos estão envolvidos há cerca de 19 meses num intenso braço-de-ferro comercial, disputa que se traduziu na imposição mútua de taxas aduaneiras suplementares (10%) sobre trocas comerciais avaliadas em várias centenas de milhões de dólares anuais.

Caso não existam progressos nas negociações, um novo conjunto de tarifas aduaneiras entrará em vigor no domingo nos Estados Unidos. O novo pacote irá incidir em produtos chineses que não foram abrangidos nas anteriores fases, como eletrodomésticos e vestuário desportivo, num montante avaliado em cerca de 160 mil milhões de dólares (cerca de 143 mil milhões de euros).

De acordo com as agências internacionais, o anúncio de um eventual acordo comercial com Pequim nos próximos dias poderá ser utilizado por Donald Trump como um forte argumento de defesa da sua presidência, atualmente sob a ameaça de um possível processo de 'impeachment' (destituição).

Até ao momento, a Casa Branca não forneceu qualquer informação sobre "o grande acordo" comercial com Pequim mencionando por Trump.As agências internacionais lembram que Pequim e Washington estarão a negociar um acordo preliminar que prevê que a China aumente a aquisição de produtos agrícolas norte-americanos.

Em contrapartida, os Estados Unidos renunciariam às novas taxas aduaneiras sobre produtos "made in" China que estão programadas para domingo (dia 15 de dezembro).Mas este acordo, anunciado como iminente há várias semanas pela administração Trump, tarda a ser concretizado. Esta guerra comercial, que está a penalizar as empresas chinesas orientadas para a exportação, ameaça atualmente o crescimento económico do gigante asiático, que registou no terceiro trimestre deste ano o seu nível mais baixo em 27 anos.

