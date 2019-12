Ministros das Pescas começam discussão sobre quotas de pesca em 2020

Os ministros das Pescas da União Europeia (UE) iniciam na segunda-feira a reunião habitual para decidir as possibilidades de pesca em 2020 e a repartição nacional, que continua na terça-feira e poderá arrastar-se pela noite.

As negociações sobre os totais admissíveis de capturas (TAC) e as distribuições nacionais das quotas de pesca são normalmente complexas, nomeadamente o equilíbrio entre as propostas da Comissão Europeia e a satisfação das reivindicações do setor.

Para águas de Portugal, Bruxelas -- apoiada em pareceres científicos -- propõe uma redução para metade das capturas de carapau, de 20% das de pescada e de 40% de linguado.

Várias organizações não governamentais na área dos oceanos chamaram recentemente a atenção para o atraso no cumprimento do objetivo de acabar com a sobrepesca até 2020, salientando, num comunicado conjunto, que "mais de 40% das unidades populacionais ainda estão a ser pescadas em níveis insustentáveis".

Portugal estará representado pelo ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos.