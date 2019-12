China Communications Construction pondera comprar 30% da Mota-Engil

A China Communications Construction Co (CCCC) está a avaliar a compra de 30% da Mota-Engil, expandindo internacionalmente o seu negócio, noticia esta quarta-feira a agência Bloomberg.

Citando fontes ligadas ao processo, a agência revelou que a operação está numa fase inicial, pelo que ainda não é certo que a empresa chinesa avance com uma proposta formal, podendo ainda surgir outros interessados na compra.

De acordo com a mesma fonte, o objetivo da empresa chinesa em comprar parte da construtora é reforçar a sua presença internacional. Fonte oficial da CCCC, contactada pela Bloomberg, escusou-se a comentar a informação.

Em resposta à Lusa, fonte oficial da Mota-Engil também não quis comentar o processo, afirmando ser "um tema que diz respeito aos acionistas".

Fundado em 1946, o grupo Mota-Engil está presente em três continentes e 28 países e tem participações em cerca de 280 empresas. A empresa é, maioritariamente, detida pela família Mota, através da FM - Sociedade de Controlo, com uma participação de 65%. Pelas 15:51 em Lisboa, as ações da Mota-Engil seguiam a subir 4,14% para 1,91 euros no PSI20, principal índice da bolsa de Lisboa.