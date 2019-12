Pão pode ficar mais caro no próximo ano

O consumo de pão está a diminuir e os fabricantes estão preocupados. Com os consumidores a evitar os hidratos, a Associação da indústria de panificação alerta que se avizinham tempos difíceis.

O pão pode assim ficar mais caro no próximo ano.

A Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares, garante que se avizinham tempos difíceis e tem uma justificação. Os portugueses estão a evitar comer alimentos com hidratos e o consumo do pão já diminuiu em 20%.

Desde 2008 que o custo do pão subiu 140%, e só ano passado aumentou 20%. Em 2018 uma carcaça já custava 24 cêntimos.