Centeno, entre o Orçamento e o tabu da saída

Centeno não diz que não nem que sim. Aos cenários que se lhe colocam de eventuais saídas do Governo, o Ministro das Finanças responde que "a seu tempo", porque até agora esteve concentrado na "tarefa" de entregar o Orçamento do Estado para 2020 no Parlamento.

Está feita a apresentação do documento que vai a votação na generalidade e sobre negociações, Mário Centeno diz que "não estão marcadas reuniões" e se houve fugas de informação sobre medidas que estariam a ser discutidas para garantir a viabilização do OE, garante que não lhe ouviram uma palavra sobre o assunto.

Para o Ministro das Finanças, a "normalidade" seria que BE, PCP e PEV votassem a favor. Mas se for preciso outra combinação de forças, Centeno diz que do ponto de vista financeiro, cabe-lhe zelar para que "a preservação do documento reflita as prioridades do Governo".

Como Presidente do Eurogrupo, tem o mandato a terminar em julho. Se vai recandidatar-se, ainda é algo que ainda "tenha equacionado", mas acrescenta que defende a "limitação de mandatos".

Já quanto à possibilidade de ser Governador do Banco de Portugal, não vê nenhum conflito de interesses e até dá exemplos de ministros das Finanças que, depois, assumiram cargos nos bancos centrais. Num caso como no outro, deixa em aberto a questão tabu: se vai ou não sair do Governo.

Veja aqui a entrevista ao Expresso na íntegra