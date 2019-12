Bolsas europeias praticamente "paradas" devido ao Natal

As principais bolsas europeias estavam hoje praticamente "paradas" nesta sessão mais curta do que é habitual, já que só funcionam até às 13:00, só voltando a abrir na sexta-feira, devido à época natalícia.

As bolsas de Londres e Paris subiam 0,02% e 0,03%, estando a de Madrid a recuar 0,24%. As bolsas de Frankfurt e Milão estão hoje fechadas.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e cerca das 09:25 o principal índice, o PSI20, recuava 0,34% para 5.222,13 pontos.



Os mercados só funcionam dois dias completos esta semana, segunda-feira e sexta-feira, já que hoje trabalham só meia sessão e quarta-feira e quinta-feira estão fechados, fazendo com que o volume negociado seja menor que o habitual.



Os investidores estão à espera de mais notícias sobre a primeira fase do acordo comercial entre a China e os Estados Unidos.



A bolsa de Nova Iorque terminou na segunda-feira com o Dow Jones a subir 0,34% para 28.551,53 pontos, um novo máximo de sempre desde que foi criado em 1896.



No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 0,23% para um novo máximo de 8.945,65 pontos.



A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1084 dólares, contra 1,1091 dólares na segunda-feira.



Em contrapartida, o barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2020 abriu hoje em alta, a cotar-se a 66,47 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 66,39 dólares na segunda-feira.