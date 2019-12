Microsoft reduziu a semana de trabalho e os resultados foram positivos

Várias empresas têm vindo a adotar uma semana de trabalho de apenas quatro dias, concedendo uma folga extra aos trabalhadores. Os benefícios desta política foram comprovados novamente, desta vez pelos trabalhadores da Microsoft, cuja produtividade aumentou 40%.

A companhia introduziu um programa este verão no Japão chamado “Work Life Choice Challenge” (Trabalho Vida Escolha Desafio, em português), que consistia em encerrar os escritórios todas as sextas-feiras no mês de agosto.

Para além do tempo de trabalho ter sido reduzido drasticamente, foram reduzidas ainda as horas passadas em reuniões e a responder a e-mails. Os resultados traduziram-se num aumento da produtividade de 40% relativamente ao mesmo período do ano anterior.

Segundo a CNN, com menos um dia de trabalho por semana, a empresa beneficiou ainda na poupança de recursos como eletricidade.

O Japão enfrenta uma cultura de excesso de trabalho que em vários casos se tornou fatal. É um problema tão severo que o país já criou um termo para o descrever: karoshi. Significa morte por excesso de trabalho induzida por stress ou depressão.

Em 2015, um funcionário da Dentsu suicidou-se no dia de Natal depois de trabalhar várias horas extra. Dois anos depois, uma jornalista japonesa morreu depois de ter trabalhado mais 159 horas extra num mês.