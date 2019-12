Saiba os preços que vão mudar no novo ano

As consultas nos centros de saúde vão ficar gradualmente mais baratas devido à eliminação faseada das taxas moderadoras.

Os impostos ao tabaco vão subir.

O pão também pode vir a ficar mais caro, tal como as bebidas açucaradas ou os plásticos descartáveis.

Os bilhetes para os espetáculos de tauromaquia vão passar a pagar IVA de 23%. Já os do zoo, jardins botânicos, museus e aquários públicos passam a pagar IVA reduzido.

Os novos preços fazem parte do pacote de medidas da nova Lei de Bases da Saúde e do Orçamento do Estado para 2020.