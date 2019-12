Santos Silva critica gestores portugueses

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros considera que a falta de qualidade dos gestores e a falta de mão de obra qualificada são os principais problemas das empresas portuguesas.

As declarações de Augusto Santos Silva foram feitas na sexta-feira, em Coimbra, no encerramento do 8.º Fórum Anual de Graduados Portugueses no Estrangeiros.

O ministro sublinhou que o tecido industrial português é pouco qualificado e capitalizado e, por isso, tem dificuldades em atrair jovens qualificados ou até perceber a importância de apostar na inovação.

O chefe da diplomacia portuguesa defendeu ainda uma mudança nas empresas, não só para atrair investimento estrangeiro, mas também para fazer face à competição que vem de fora.