Duplicaram queixas de discriminação por parte das trabalhadoras do comércio

O Código do Trabalho permite que um trabalhador que tenha filhos até aos 12 anos possa pedir um horário flexível, com hipótese de escolha da hora de entrada e saída. Os pedidos são muitas vezes recusados pelas empresas, motivo que levou a um aumento das queixas, sobretudo no setor do comércio.

Segundo o Jornal de Notícias, a esmagadora maioria, 75 reclamações, foram apresentadas por mulheres.

As funcionárias sentem dificuldade em conciliar a vida profissional e familiar, e queixam-se de discriminação por parte dos patrões, que recusam aceder aos pedidos de horário flexível.