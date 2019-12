O terceiro e último dia de greve dos trabalhadores da Portway provocou contrangimentos nos aeroportos de todo o país.

Em Lisboa foram cancelados 20 voos. No Porto, foram realizadas todos as viagens previstas apesar de alguns atrasos.

Com administração e trabalhadores de costas voltadas, no início do ano se nada mudar, os funcionários da Portway prometem voltar à greve.