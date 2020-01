O Serviço Nacional de Saúde tinha acumulado, até novembro do ano passado, um défice de 654 milhões de euros. É um agravamento de 100 milhões em relação ao mês anterior de outubro.

Os prejuízos do SNS eram assim sete vezes superiores à meta prevista pelo Governo para 2019, quando faltam conhecer apenas os números de dezembro.

Ao jornal ECO, o Ministério da Saúde justifica a evolução com o aumento das despesas com pessoal e o aumento com gastos em medicamentos.