Ferreira Leite condena a obsessão do Governo com o défice

Manuela Ferreira Leite condena a obsessão do Governo com o défice e lembra que no "tempo da antiga senhora" também havia contas certas, mas o povo estava na miséria.

No arranque das jornadas parlamentares do PSD, e no dia em que o partido anuncia o sentido de voto em relação ao Orçamento do Estado, a ex-ministra das Finanças defende que a estratégia orçamental do Governo é uma espécie de operação sem anestesia, centrada no aumento de impostos e na deterioração dos serviços públicos.