Bolsas europeias em baixa após ataque do Irão contra militares dos EUA no Iraque

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, depois do Irão ter atacado esta madrugada duas bases aéreas que albergam tropas norte-americanas no Iraque e do petróleo Brent ter disparado mais de 4% durante a madrugada.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,48% para 415,66 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,53%, 0,57% e 0,72%, bem como a de Madrid e a de Milão, que desciam 0,47% e 0,61%, respetivamente.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e cerca das 08:50 o principal índice, o PSI20, descia 0,84% para 5.185,92 pontos.

Os investidores continuam pendentes da evolução do confronto entre o Irão e os Estados Unidos, que poderá afetar o fornecimento de petróleo a partir do Médio Oriente.

Hoje de madrugada o Irão lançou mísseis contra a base militar de Ain al Asad no Iraque, que alberga tropas norte-americanas e britânicas, como vingança do assassínio em 03 de janeiro do general iraniano Soleimini pelos Estados Unidos.

Depois de ter subido mais de 4% hoje madrugada, o barril de petróleo Brent para entrega em março de 2020 abriu hoje em alta, mas a cotar-se a 68,98 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, um máximo desde julho de 2019, contra 68,27 dólares na terça-feira.

A bolsa de Nova Iorque terminou na terça-feira com o Dow Jones a cair 0,42% para 28.583,68 pontos, contra o atual máximo de sempre desde que foi criado em 1896, de 28.868,80 pontos em 2 de janeiro.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a recuar 0,03% para 9.068,58 pontos, contra o atual máximo, de 9.092,19 pontos, em 2 de janeiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje estabilizado no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1143 dólares.