Clima de negócios estabilizou no final de 2019 na zona euro

O clima de negócios manteve-se praticamente inalterado na zona euro em dezembro de 2019, dividido entre as fracas avaliações do setor relativamente aos 'stocks' e as melhorias nas expetativas de produção, indicam estimativas de Bruxelas.

De acordo com as previsões da Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros (DG ECFIN), hoje divulgadas, o indicador de clima de negócios recuou na zona euro, em dezembro passado, 0,04 pontos para -0,25.

Aquela estrutura da Comissão Europeia explica que, "com exceção das expetativas de produção, que melhoraram notavelmente, todos os componentes deste indicador pioraram".