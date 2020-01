Pedro Leitão será o novo presidente do Montepio

Pedro Leitão foi o nome escolhido pela administração do banco. O economista foi escolhido no início do mês de dezembro, numa reunião que ainda contou com a presença de Tomás Correia.

O Banco de Portugal já deu luz verde à nova liderança.

O processo para escolher o novo líder do Montepio arrasta-se há algum tempo e foram apontadas várias pessoas da estrutura do banco para desempenhar a função, mas o Montepio teve de recorrer a alguém de fora.

Pedro Leitão era até agora administrador do Banco Millennium Atlântico Europa. Toma posse esta quinta-feira.