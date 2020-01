As exportações portuguesas aceleraram em novembro de 2019 e aumentaram 8,6% face ao mesmo período de 2018.

O aumento deveu-se principalmente ao crescimento das exportações de automóveis.

Ao todo, as exportações de material de transporte cresceram quase 40% face a novembro de 2018.

Ainda assim, convém referir que no final de 2018 as exportações foram prejudicadas pela greve dos estivadores no porto de Setúbal.

Já as importações portuguesas travaram no penúltimo mês do ano e cresceram apenas 1,3%.