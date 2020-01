Governo estima défice zero este ano para o SNS

O Governo estima um défice zero este ano para o Serviço Nacional de Saúde, segundo a previsão nuna nota explicativa do Orçamento do Estado, revela o jornal Público.

O Ministério da Saúde calcula que o total das receitas para este ano seja de 11 milhões de euros, o memso valor estimado para a despesa.

Quanto ao défice do ano passado, a estimativa inicial de menos 90 milhões foi revista em alta. O Wxecutivo acredita que o SNS tenha terminado o ano de 2019 com um saldo negativo de cerca de 447 milhões de euros.