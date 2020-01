Ricardo Salgado vai ter de pagar multa de 3,7 milhões de euros ao Banco de Portugal

O ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, vai mesmo ter de pagar uma multa de 3,7 milhões de euros ao Banco de Portugal. A primeira condenação de Ricardo Salgado vai ser definitiva, a notícia foi avançada pelo comentador da SIC Luís Marques Mendes, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo.

O Tribunal Constitucional rejeitou no passado dia 8 de janeiro o último recurso do ex-presidente do BES, ligado ao primeiro dos quatro processos de contra-ordenação abertos pelo Banco de Portugal.

A decisão sumário n.º 8/2020, noticiada pelo Observador, refere que os conselheiros do Constitucional "rejeitaram liminarmente os argumentos de Salgado", ou seja, não houve sequer consideração dos seus argumentos de fundo, visto que "não havia qualquer fundamento para a arguição de inconstitucionalidade".

Este é primeiro de 3 processos de contra-ordenação no caso BES, e está ligado à alegada falsificação da contabilidade da ESI — Espírito Santo International e ao alegado esquema fraudulento de emissão de dívida no valor de 1,3 mil milhões de euros que foi colocada em clientes do BES.

Em junho de 2016, a administração do Banco de Portugal condenou Ricardo Salgado como responsável de cinco ilícitos: prática de atos dolosos de gestão ruinosa, não implementação de um sistema de informação e comunicação, com dolo, não implementação de um sistema de gestão de risco sólido e eficaz, com dolo, prestação de falsas informações e violação das regras sobre conflito de interesses.

O processo de contra-ordenação tinha sido aberto em 2014 pelo supervisor da banca.

O BdP condenou ainda Ricardo Salgado, Amílcar Morais Pires e António Souto por alegadamente não terem recorrido aos mecanismos de controlo de branqueamento de capitais que são obrigados a implementar pela União Europeia.

Houve também uma acusação em torno da atividade do Banco Espírito Santo de Angola (BESA), estando a operação angolana avaliada em mais de 3 mil milhões de euros. Ricardo Salgado foi condenado a pagar 1,8 milhões de euros na sequência deste caso.

Por fim, o ex-presidente do BES é ainda acusado pelo Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória da alegada prática de violações consideradas muito graves do Regime Geral das Instituições Financeiras por atos dolosos de gestão ruinosa e de ter violado regras em mais de 2.856 operações de crédito ao Grupo Espírio Santo.

Além da multa de 3,7 milhões, Salgado fica também inibido de ocupar cargos na banca e instituições financeiras durante pelo menos 10 anos.