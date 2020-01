Amazon quer travar Microsoft em tribunal

A Amazon vai pedir a um Tribunal Federal dos Estados Unidos para impedir a Microsoft de começar a trabalhar no serviço de armazenamento em nuvem que vai fornecer ao Pentágono, num contrato com o valor de 9 mil milhões de euros.

O pedido faz parte da contestação ao negócio que a Amazon já tinha entregue no Tribunal, no ano passado, alegando que Donald Trump influenciou a decisão a favor da Microsoft, por não gostar de Jeff Bezos, presidente executivo da Amazon e também proprietário do jornal Washington Post, muito crítico do Presidente dos Estados Unidos.

O início dos trabalhos está previsto para 11 de Fevereiro e esta nova solicitação deve entrar no tribunal até ao final deste mês.