Governo garante que interesse público foi respeitado na venda de prédios à CM Lisboa

A ministra do Trabalho e da Segurança Social disse esta quinta-feira que a venda de prédios à Câmara Municipal de Lisboa a preços mais baixos respeitou o interesse público. Questionada pelos jornalistas, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros, Ana Mendes Godinho defendeu o acordo assinado entre o antecessor, Viera da Silva, e o município de Lisboa.

O Estado vendeu 11 edifícios à Câmara Municipal de Lisboa a preços abaixo do mercado. Esses prédios vão servir para criar habitações com rendas acessíveis, sobretudo na zona das Avenidas Novas. Mas com este negócio, o Estado perdeu 3,5 milhões de euros.